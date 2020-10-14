İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tespit edilen 52 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 33 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. 6 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MERSİN

Mersin’de sahte içki içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan Mahmut Faruk yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyonlar başlattı.

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

Öte yandan, Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Mahmut Faruk, yaşamını yitirdi. Böylece kentte sahte içki içtikleri iddiasıyla ölenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

İZMİR

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan birinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne başvuran 49 yaşındaki Mustafa Tepe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Tepe'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si de dün yaşamını yitirmişti.

ZONGULDAK

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahte alkol tüketen 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişide komaya girdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk olay 9 Ekim tarihinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gelen bir ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri Harun İnanç (54) isimli kişiyi aşırı alkol şüphesiyle ilçedeki özel hastaneye getirdi. Burada yapılan kontrollerinde sahte alkol tükettiği belirlendi. İlk tedavisinin ardından ambulansla Karabük’te ki Özel Medikar Hastanesine kaldırılan İnanç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim günü hayatını kaybetti. Kdz. Ereğli ilçesinde meydana gelen diğer olayda ise alkol komasına girdiği belirlenen Hasan A. (52) 112 sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan Hasan A. ilk tedavisinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan A.’nın solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden İnanç ile hastanede komada olan Hasan A.’nın sahte alkolü nereden temin ettiği araştırılırken, yaşanan iki olayla ilgili olarak savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

AYDIN

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından sahte alkol imal ettiği ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Öztürk (57) ile Osman Özden (62) dün gece birlikte alkol aldı. Daha sonra evlerine giden iki arkadaştan Osman Özden sabah a karşı saat 04.00 sıralarında görme kaybı ve mide bulantısı şikayeti ile Nazilli Devlet Hastanesine başvurdu. Sağlık ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesine alınan Özden’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Orhan Öztürk ise sabah 06.00 sıralarından evinde yerde hareketsiz halde bulundu. İhhar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sahte alkol kullanımından dolayı öldüğü ileri sürülen Öztürk'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan jandarma, daha öncede sahte içki satışı yaptığı ileri sürülen N.A.'yı gözaltına aldı.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği belirtilen 1'i kadın 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da İbrahim Yanık (74), mide bulantısı, kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

TRABZON

Trabzon’da, kendi hazırladığı sahte alkolden içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan özel güvenlik görevlisi M.B. (56), yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, dün Yenimahalle ’de meydana geldi. İddiaya göre, bazı karışımlar yaparak, sahte alkol üreten M.B., içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

M.B.’nin, kentte bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.