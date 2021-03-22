İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Peş peşe uyarılar, yarın kar geliyor...

Meteoroloji'nin peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. İstanbul'da trafik de yağışla birlikte saat 16.00'dan sonra yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü. Öte yandan yarın için Marmara'ya kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerek, hava sıcaklıklarının 4 ile 10 derece azalmasının beklendiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul 'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde şimşek ve dolu yağışı da görüldü.

İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72 İstanbul'da trafik de saat 16.00'dan sonra yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

"DIŞARI KALMASANIZ İYİ EDERSİNİZ"

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Oraj yani gök gürültülü şimşekli sağanak yağış İstanbul'un güneyinden giriş yapıyor. Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz" mesajını paylaştı.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülecek yağışların, çarşamba ve perşembe günleri Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı, yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren 6-15 derece azalacağı öngörülüyor.

Türkiye'de beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.