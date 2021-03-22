İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor! Peş peşe uyarılar, yarın kar geliyor...

Meteoroloji son hava durumu raporunda İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar beklendiğini duyurmuştu.
İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde şimşek ve dolu yağışı da görüldü.
İstanbul'da saat 16.00'dan sonra hava karardı ve yağmur başladı. Bazı ilçelerde dolu da etkili oldu. Bahçelievler ve Güngören'de kısa süreli dolu yağdı. Taksim Meydanı'nda da dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 72
İstanbul'da trafik de saat 16.00'dan sonra yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.
AKOM'DAN UYARI GELDİ
İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.
"DIŞARI KALMASANIZ İYİ EDERSİNİZ"
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Oraj yani gök gürültülü şimşekli sağanak yağış İstanbul'un güneyinden giriş yapıyor. Dışarıda kalmasanız iyi edersiniz" mesajını paylaştı.
Rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Türkiye'nin büyük bölümünde görülecek yağışların, çarşamba ve perşembe günleri Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı, yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren 6-15 derece azalacağı öngörülüyor.
Türkiye'de beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA'YA YARIN İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerek, hava sıcaklıklarının 4 ile 10 derece azalmasının beklendiğini açıkladı.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara’nın doğusundaki Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yağışların yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Marmara’nın doğusunda yer alan Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı bildirildi. Açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri ise, bölge genelinde görülecek yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da yer yer kar şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, yağışlı sistemin hafta sonu bölgede etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 ile 10 derece azalması beklenirken, meteoroloji yetkilileri, soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları ile kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.