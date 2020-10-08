İstanbul'da sağanak ve dolu bekleniyor! Vatandaşlar otoparklara akın etti...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.