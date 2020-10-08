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İstanbul'da sağanak ve dolu bekleniyor! Vatandaşlar otoparklara akın etti...
Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor. İstanbul ve çevre iller için verilen meteorolojik uyarı sonrası ise vatandaşlar, araçlarının, öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını AVM'lerin kapalı otoparklarına bırakırken, bazıları da D-100 karayolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına park etti; bazıları da evlerinin önünde araçlarını halılarla kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.