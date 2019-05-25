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İstanbul'da sağanak aniden bastırdı!

DHA, AA |  25 Mayıs 2019 Cumartesi - 9:32 | Son Güncelleme : 25 05 2019 - 9:32

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sağanak yağış etkili oldu. Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.
 
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel  olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
 
Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin  edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta  kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.
 
 
Öte yandan, Fatih'te aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 
 
Yağış nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş zor anlar yaşadı. Fatih'te bazı yollarda su birikintileri oluştu.

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