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İstanbul'da sabaha karşı dev operasyon; Çok sayıda şüpheli gözaltında...

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul,(DHA) |  19 Ekim 2021 Salı - 7:28 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 7:28

İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aranmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un birçok ilçesinde saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
 
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik şube ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.
 
 
Operasyona Özel harekat polisi, Narkotik şube ekipleri ve İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
 
 
Öte yandan, operasyon yapılan adreslerden biri Bahçeşehir'de bulunan rezidansın 6. katıydı. Özel hareket ekiplerince dairenin kapısının kırılarak girildiği evde narkotik madde araması yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
 

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