31 Aralık 2017 Pazar
İSTANBUL 
8°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.333 0.74 EURO 4,5510 0.80
USD 3,7900 0.39 ALTIN 158,830 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da polisle hırsız arasında çatışma!

İHA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 21:20 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 21:20

Kağıthane’de bir markette soygun yapan hırsızlarla polis arasında çıkan çatışmada bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


 
Kağıthane’de artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların Anka Sokak içerisindeki bir markette soygun yaptığını tespit etti. Olay yerine gelen polislerle hırsızlar arasında çıkan çatışmada, bir polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelilerden bir tanesi yaralı olarak ele geçirildi. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

İstanbul kağıthane polis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.