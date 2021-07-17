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İstanbul'da plastik fabrikasında yangın

AA |  17 Temmuz 2021 Cumartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 17 07 2021 - 19:31

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde plastik madde üreten fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası fabrikada hasar meydana geldi.


Topçular Mahallesi Bahçeli Sokak'taki plastik madde üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
 
Patlamanın ardından yangın çıkan fabrikada alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
 
İtfaiye ekipleri, ilk olarak fabrikanın yanındaki orman ürünleri imalathanesine alevlerin sıçramasını önleyerek, yangına müdahale etti.
 
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.
 
Tatil dolayısıyla çalışma yapılmadığı öğrenilen fabrikada, büyük çapta hasar oluştu.

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İstanbul Eyüpsultan plastik
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