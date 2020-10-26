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İstanbul'da planlanan korona önlemleri! Mesai saatleri, pazar, AVM, toplu ulaşım...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da vaka sayıları, Türkiye genelindeki toplam vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az iki kat endişe vericidir. Risk, mevsim şartları sebebiyle giderek artacaktır." dedi. Bakan Koca, "Geçen hafta içinde son bir ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra İstanbul'un ilçelerindeki son durum merak edildi. Öte yandan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu da açıklandı.