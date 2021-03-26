26 Mart 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 0.00 EURO 9,4270 0.76
USD 7,9890 0.62 ALTIN 442,940 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL(DHA) |  26 Mart 2021 Cuma - 9:22 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 10:15

İstanbul'da PKK örgütüne yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde haklarında tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da bu sabah 8 ilçede 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
 
Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.
 
Haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
5d576239ca5e317bafa6defe85677992.jpg (600×338)
 
87fe039bce5d96bc8c37c0df3d754bc7.jpg (600×338)
 
41159f580319f16492e75a2bd3918582.jpg (600×338)
 
c9cc1fd974d6db1a1d42fc8b5f8b309a.jpg (600×338)

ETİKETLER

İstanbul PKK Gözaltı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.