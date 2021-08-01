İstanbul’da piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yasak mı? Valilik açıkladı!

Günlerdir devam eden orman yangınlarının ardından bazı illerde önlemler alınmaya başlandı. Türkiye genelindeki orman yangınları sonrasında İstanbul Valiliği de bir takım tedbirler aldı. Peki, İstanbul’da piknik yapmak yasak mı? Piknik alanlarında mangal yasak mı? Ormana girmek yasaklandı mı? İşte İstanbul Valiliği'nin açıklaması...

Ülke genelinde devam eden orman yangınları ile ilgili bazı illerde önlemler alınmaya başlandı. İstanbul Valiliği de yurdun değişik böllgelerinde meydana gelen yangınların ardından İstanbul için de alınan tedbirleri açıkladı. Peki, İstanbul’da piknik yapmak yasak mı? Mangal yasağı var mı? İşte alınan tedbirler...

İSTANBUL’DA PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şuı şekilde:

“İstanbul'da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz -31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır.” denildi.

#İstanbul’da Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında??

Artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 TEMMUZ-31 AĞUSTOS tarihleri arasında



??Ormanlara girmek??

??Orman çevresinde ve içinde mola vermek??

??Orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır



????https://t.co/h3ywqyf8b5 pic.twitter.com/wysKbaRZaL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 30, 2021

MANGAL YAKMAK YASAKLANDI MI?

Buna göre İstanbul’da 31 Ağustos’a kadar piknik yapmak, ormana girmek, ormanlık alanda mola vermek, çevresinde mola yapmak yasaklandı. Sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alınan bu karar sonrası İstanbulluların ormana girişleri yasaklandı. Yetkililerde gerçekleştirilecek denetimlerle birlikte ormanlık alanlarda bulunanlar buradan çıkmaları yönünde uyarılacak. Kısıtlama 30 Temmuz’dan 31 Ağustos 2021’e kadar geçerli olacak.