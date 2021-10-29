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İstanbul'da parkta iki aile arasında silahlı kavga! 4 yaralı

Vedat BAYRAKTAR - Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA) |  29 Ekim 2021 Cuma - 12:38 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 12:47

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki aile üyeleri arasında parkta çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olay dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile üyeleri parkta buluştu.
 
Aile üyeleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
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Hastanede tedavi altında olan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
 
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Mahalle sakini Murat Ergün, "İşten geldiğimde silah sesi geldi. İki grup arasında olmuş. 4 yaralı var dediler. Polis geldi inceleme yaptılar. Silah sesleri duydum." dedi.
 
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İstanbul Gaziosmanpaşa silahlı kavga
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