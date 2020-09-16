İstanbul’da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran aile görünümlü çete böyle görüntülendi

İstanbul Beyoğlu’nda aile görünümlü bir hırsızlık çetesi, ailesiyle birlikte piknik yapmak için parka gelen kadının uzaklaşan çocuğunun peşinden gitmesini fırsat bilerek içerisinde 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ve döviz bulunan çantasını çaldı. Çetenin çocuğa çantayı çaldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.