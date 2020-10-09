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İstanbul'da papağan istilası! 400-500 tanesi bir arada uçuyor...
İstanbul’da beş yıl öncesine kadar sadece Ihlamur Kasrı, Yıldız ve Fenerbahçe parkları gibi alanlarda görülen yeşil papağanlar, neredeyse her semtte kanat çırpmaya başladı. Dünyanın en istilacı türlerinden biri olarak bilinen ve diğer pek çok kuşa ve hatta sincaplara bile yaşam alanı bırakmayan yeşil papağanlar, geniş koloniler oluşturmaya başladı. Daha önce Kadıköy'de kaydedilen görüntülerde, 400-500 yeşil papağandan oluşan geniş bir koloni objektiflere yansımıştı.