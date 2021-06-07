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İstanbul'da otobüs kazası! Yolcular tahliye edildi

07 Haziran 2021 Pazartesi - 19:30 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 19:30

İstanbul Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nde İETT otobüsü kaza yaptı. Yolcular tahliye edilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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