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İstanbul'da operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

AA |  14 Haziran 2019 Cuma - 16:08 | Son Güncelleme : 14 06 2019 - 16:12

"Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştirildi.


İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda,  Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik  kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapılıyor.
 
Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat,  Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik  Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri personelinin katıldığı  uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.
 
 
Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin  kimlikleri de kontrol ediliyor.
 
Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.

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