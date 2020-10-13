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Ölüm deposuna operasyon! 5 bin 400 litre ele geçirildi...

DHA |  13 Ekim 2020 Salı - 9:23 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 9:40

İstanbul Avcılar’da, 5 ilde 35 kişinin hayatını kaybettiği sahte içkilerin imal edildiği imalathaneye operasyon düzenlendi. Metil alkolleri damıtarak Türkiye’nin dört bir yanına kargo ile gönderen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin 400 litre metil alkol ele geçirildi.


CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ ve Kameraman Alper Öztürk’ün özel haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Kırıkkale, Mersin, İstanbul, Aydın ve Muğla’da 35 kişinin öldüğü sahte içkilerin İstanbul’da üretildiği belirledi.
 
ÖLÜM DEPOSUNA OPERASYON DÜZENLENDİ
 
Kaçakçılık polisi, Avcılar’da sahte içkilerin üretildiği depoya düzenledi. Metil alkolü damıtarak, kargo ile Türkiye’nin dört bir yanına gönderen 2 kişi gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda 5 bin 400 litre metil alkol ele geçirildi. 
 
 
KOZMETİK ÜRÜNÜ DİYE PAZARLAMIŞLAR
 
Sahte içki imal eden zanlıların metil alkolleri oldukça ilkel bir cihazla damıtma işlemi yaptıkları, daha sonrada kozmetik ürünü veya tıbbi amaçlı kullanıma uygun etil alkol etiketiyle pazarladıkları öğrenildi. 
 
 
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
 
Kartal’da sahte içki nedeniyle 1 avukat hayatını kaybederken 3 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Sahte içkilerin alındığı büfenin sahibi ile ona sahte içkileri getiren iki kişi gözaltına alındı. Büfeye içki getiren zanlının da içkileri Avcılar’daki imalathaneden aldığı tespit edildi.

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İstanbul Avcılar sahte alkol
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