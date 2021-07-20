İstanbul'da öğrenci ile öğretmen arasında ilişki skandalı!

İstanbul Silivri’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki Y.A 45 yaşındaki öğretmeni ile ilişkiye girdiğini ve sevgili olduklarını başka bir öğretmenine anlatınca, öğretmeni durumu jandarmaya bildirdi. Tanık olarak ifadesi alınan öğretmen, öğrencinin yaşadığı durumu daha önce iki öğretmenine daha anlattığını ancak kimsenin adli mercilere bildirmediğini söyledi.

İstanbul Silivri ’de Haziran ayında jandarmaya başvuran öğretmen A. E. 17 yaşındaki öğrencisi Y.A’nın öğretmeni tarafından cinsel istismara maruz kalmış olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine ifadesi alınan A. E. okulda Y.A ile oturdukları sırada kendisine, öğretmeni H.T ile duygusal bir ilişkileri yaşadıklarını anlattığını söyledi. Yanlarına başka öğretmenler gelince Y.A’nın sustuğunu söyleyen A. E., “Daha sonra kendisini cep telefonu ile arayarak olayın ayrıntılarını merak ettiğimi söyledim. O da bana yarın size detaylı anlatırım dedi. Ertesi gün dışarıda buluştuk. Kendisine kahvaltı ısmarlamak istedim ama dışarıda oturmak istemedi. Siz hazırlasanız olmaz mı dedi. Ben de dışarıda rahat konuşamayacağını düşünerek tamam dedim. Benim evime gittik” dedi.

İSTİSMARI BİLDİRMEMİŞLER

Neler olduğunu sorduğunda Y.A’nın her şeyi anlattığını söyleyen A. E., “Kendi rızası ile ilişkiye girdiklerini anlattı. Neden şikayet etmediğini sorduğumda, karısı ve 2 çocuğu var. Onların mağdur olmasını istemem dedi” ifadelerini kullandı. Bu olanları başka birine anlatıp anlatmadığını sorduğunu söyleyen A. E., “Okuldan S. hocaya da durumu anlattığını S. hocanın dert ortağı olduğunu söyledi. S. hoca neden resmi birimlere müracaat etmedi dediğimde benim kararıma saygı duydu. Sen ne istersen ben ona göre hareket ederim dediğini söyledi” dedi.

OKUL MÜDÜRÜ ÖĞRENİNCE ŞİKAYETE GİTTİLER

Y.A’nın durumu okuldaki M. Öğretmene de tüm detaylarıyla anlattığını söyleyen A.E., “Daha sonra kendisine bu durumu adli birimlere bildirmemiz gerektiğini söyledim ancak istemedi” dedi. A. E. durumu okul müdürü öğrenince hep birlikte jandarmaya gelip durumu anlattıklarını söyledi.