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İstanbul'da o ilçelere 24 saat su verilemeyecek!

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 17:45 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 17:45

Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ın bazı kesimlerine 5-6 Şubat'ta su verilemeyecek.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya  göre, Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden terfi merkezlerinde zorunlu bakım,  onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından, 5 Şubat Pazartesi 10.00 ile 6  Şubat Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su  verilemeyecek.
 
Çalışma nedeniyle su alamayacak bölgeler şöyle:
 
"Kağıthane'de; Çeliktepe, Emniyetevleri, Sultan Selim, Şirintepe,  Seyrantepe ve Yeşilce Mahalleleri. Sarıyer'de; Huzur, Ayazağa, Maslak, Reşitpaşa,  Pınar, Poligon, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Hacıosman, PTT Evleri, İstinye,  Ferahevler, Çamlıtepe, Garipçe, Havantepe, Koç Üniversitesi, Maden, Rumeli  Feneri, Rumeli Kavağı, Yenimahalle, Zekeriyaköy, Büyükdere, Kazım Karabekir,  Kocataş, Bahçeköy Yeni ve Bahçeköy Merkez Mahalleleri. Beşiktaş'ta ise Konaklar,  4.Levent ve Yeni Levent Mahalleleri."

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