İstanbul'da o ilçelere 24 saat su verilemeyecek!

Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ın bazı kesimlerine 5-6 Şubat'ta su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Çeliktepe- Ayazağa-Büyükdere-Maden terfi merkezlerinde zorunlu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından, 5 Şubat Pazartesi 10.00 ile 6 Şubat Salı 10.00 saatleri arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecek.

Çalışma nedeniyle su alamayacak bölgeler şöyle: