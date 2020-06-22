22 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.261 1.45 EURO 7,6970 0.57
USD 6,8570 0.17 ALTIN 384,990 0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da normalleşme süreciyle beraber hava kirliliği yüzde 38 arttı!

AA |  22 Haziran 2020 Pazartesi - 13:34 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 13:34

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleriyle bir dönem azalan hava kirliliği oranı, normalleşme süreciyle beraber yüzde 38 arttı.


İstanbul'da yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını tedbirleriyle bir dönem azalan hava kirliliği oranı,  normalleşme süreciyle beraber yüzde 38 arttı. 
 
Vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde evde kalması  ve araç kullanmaması, o dönemde kentteki havanın kalitesini iyileştirdi ve  kirliliğin azalmasına neden oldu.
 
Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber insanların dışarıdaki  etkinliğinin artması bir dönem azalan hava kirliliğinin yeniden artmasına yol  açtı.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da 1 Haziran'da  normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit (NO2)  hava kirliliği  oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 arttı.
 
 "Hava kalitesinin iyi olması sağlığımız açısından da önemli"
 
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da koronavirüs salgını tedbirleriyle  beraber hava kirliliği oranının bir dönem iyileştiğini söyledi.
 
Hava kirliliğinin azaldığı dönemde açık havada İstanbul'dan Uludağ'ın  rahat bir şekilde görüldüğünü belirten Toros, "Mart, nisan, mayıs ayında  İstanbul'da hava kirliliği büyük oranda azalmıştı. Çünkü insanlar koronavirüs  tedbirleri nedeniyle evde kalıyor, araç pek kullanmıyordu." diye konuştu.
 
Toros, modern hayatın önemli kirleticilerinden azotdioksitin daha çok  fosil yakıtların yanması sırasında atmosfere salındığını dile getirerek, şöyle  devam etti:
 
"Araçlar, sanayi tesisleri ve enerji santralleri en önemli azot  oksitlerin kaynağıdır. Önemli bir kirletici olan azotdioksit göz ve solunum yolu  hastalıkları, akciğerlerde iltihaplanmalara karşı bağışıklığı azaltabilmektedir.  İnsan sağlığının korunması için Çevre ve Şehircilik ve Avrupa mevzuatlarına göre  NO2 saatlik ortalamasının 200 µg/m3 değerinin altında olması gerekiyor.  Normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber kentte insan kaynaklı hareketlilik  arttı. İnsanlar yeniden dışarıda ve araç kullanımı artmaya başladı. İnsanların  dışarıdaki hareketliliğin artması iyileşen havanın yeniden kirlenmesine neden  oldu. İstanbul'da 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle beraber  azotdioksit (NO2)  hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs ayıyla  kıyaslandığında yüzde 38 arttı."
 
 İnsanların soluduğu havanın kaliteli olması gerektiğinin altını çizen  Toros, "Soluğumuz hava iyi olursa solunum sistemlerimiz iyi çalışır. Hele ki  koronavirüsle mücadele ettiğimiz dönemde havanın kalitesinin iyi olması  sağlığımız açısından da önemli." ifadelerini kullandı.
 
 "Havanın kalitesini iyileştirmek için kaynaklar verimli  kullanılmalı"
 
Toros, hava kirliliğinin azaltılmasının insanların elinde olduğunu  ifade etti.
İnsanların evlerini iş yerlerine yakın seçerek hem zamandan  kazanacağını hem de çevreyi daha az kirleteceğini vurgulayan Toros, şunları  kaydetti:
 
 "Havanın kalitesini iyileştirmek için öncelikle kaynakları verimli  kullanmalıyız ve her türlü israfa son vermeliyiz. Hava kirliliği farkındalığı ve  duyarlılığı çalışmalarını desteklemeliyiz, süreklilik sağlamalıyız, sanayide  temiz teknolojileri kullanmaya özen göstermeliyiz. Binalarda doğal havalandırma  ve aydınlatmaya  önem verilmeli, çatı ve duvar yalıtımları yaptırmalı, insanların  ulaşımda toplu taşımaları tercih etmeleri gerekiyor. Güvenli yürüyüş ve bisiklet  için alanlar arttırılmalı. Ağaçlar da hava kirliliğini süzen doğal süzgeçlerdir."
 
Toros, binalar arasında, yol kenarlarında, parklarda, binalarda yeşil  alanların çoğaltılmasının önemine vurgu yaparak, "Hidroelektrik, rüzgar, güneş ve  jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmalıyız.  Atıkları azaltmalı ve oluşan atıkları yerinde ayrıştırarak geri dönüşüm ve  yeniden kullanım veya atıkların yeniden işlenmesini sağlamalıyız." diye konuştu.
 

ETİKETLER

İstanbul hava kirliliği kovid
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.