İstanbul'da ne zaman kar yağacak? 1987 kışı geri mi gelecek?

İstanbul'a kar mı yağacak? Sorusu uzun bir süredir İstanbulluların gündemindeydi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, İstanbul'u etkisi altına alması beklenen kar yağışının cuma gecesi karla karışık yağmura ya da doğrudan kar yağışına dönüşeceğinin yüksek bir ihtimal olduğunu belirtirken 5 cm dolaylarında kar kalınlığının oluşabileceğini kaydetti. İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak, kaç gün etkili olacak? Ocak ayında İstanbul'da etkili ve mega kenti yeniden etkisi altına alması beklenen kar yağışı için İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan değerlendirmelerde bulundu. Sabah'a konuşan Demirhan, İstanbul'da cuma gününe kadar yağmur şeklinde bir yağış beklediklerini dile getirirken “Cuma gecesi itibarı ile yağışın karla karışık yağmura ya da doğrudan kar yağışına dönmesi yüksek ihtimal. Yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşabilir; ancak şehir merkezlerinde cuma gecesi itibarı ile karla karışık yağmur görülebilir." dedi.

“1987 KIŞI GERİ Mİ GELECEK” İDDİASI

1987 yılında etkili olan ve hala hafızalarda yerini koruyan kışın etkili olacağı iddialarına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Demirhan "Hiçbir meteoroloji mühendisi, 8 gün sonrası için 87 kışı gelecek tarzında bir açıklama yapmaz. Meteorolojik açıklamaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü en iyi şekilde yapar." İfadelerini kullandı. Meteoroloji ile bilgilerin nereden alındığının önemli olduğunu dile getiren Demirhan, Meteoroloji uzmanlarının en ufak açıklamaları yapmak için bile uzun yıllar eğitimden geçtiğini kaydederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Meteoroloji, kahinlik forumlarının işi değil." diyen Demirhan," O yüzden, insanlar bilgiyi nereden aldıklarına lütfen dikkat etsin. Meteoroloji önemli bir konu; çünkü hayatımızı doğrudan etkiliyor. Hiç meteoroloji bilgisi olmayan kişiler böyle açıklamaları yapıyorlar ve bunu dinleyen, okuyan ve izleyen insanlar buna göre planlarını yapıyorlar. "