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İstanbul'da minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL , (DHA)-  |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 21:20 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 21:20

Gaziosmanpaşa'da minibüs kaza yaptı. Bazı yolcular minibüs içinde sıkışırken, olay yerine itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


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Gaziosmanpaşa minibüs kaza
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