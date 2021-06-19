İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin uzmanlardan açıklama!

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör, "Tabi ki fay çözümlemesine bakmak lazım. İstanbul ’da her an her yerde bir deprem olabilir. Aslında büyük bir deprem değildi ama deprem İstanbul’da ara sıra kendini hatırlatıyor. Benimle iyi geçinmezseniz ‘Bir gün başınıza çok büyük bir bela getireceğim’ diyor.

Büyük ve küçük bu fay zonunda bir çok deprem olabilir. Bunun anlamı nedir bunu söylemek 3.9’luk bir depreme bir anlam yüklemek hiç doğru değil. Biz Marmara ’nın bir yerinde deprem olacağının hiç aklınızdan çıkarmayın.

Birisi kalkıp da bu depremden sonra büyük bir deprem gelebilir mi belki gelebilir ama bu deprem büyük depremin öncüsüdür demek yanlıştır. Doğru olan bir şey var ki ben buradayım doğa hareket halinde eğer siz de burada kalmak istiyorsanız lütfen beni dikkate alın. İstanbul’u nasıl depremin etkisinden kurtarabiliriz bizim en büyük önceliğimiz o olmalı." dedi.

DEPREM NEDEN BU KADAR ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Haber Global'de yaptığı açıklamada "17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremler oldu. Kartal, Tuzla gibi. Yalova -Çınarcık fayını otoyol gibi görürsek bu da kuzeye giden kollarda olan depremlerden biri. Büyük İstanbul depremi Adalar 'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok. İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetinin yüksek hissettik" dedi. "190 BİN BİNA KULLANILAMAYACAK HALE GELİR" CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Haluk Eyidoğan ise "Şu anda son yapılan risk analizlerine göre İstanbul genelinde 950 bin bina var ve bunların 190 bini olası depremde kullanılamayacak hale gelir. 3 milyon kişi de barınma ihtiyacı duyacak. Bugüne kadar yapılan çalışma raporlar ve eylem planları burada bilim insanlarının önerilerinin bir an evvet uygulamaya konulması gerekir. Hızımızın artması vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor."

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