İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin uzmanlardan açıklama!

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör, "Tabi ki fay çözümlemesine bakmak lazım. İstanbul ’da her an her yerde bir deprem olabilir. Aslında büyük bir deprem değildi ama deprem İstanbul’da ara sıra kendini hatırlatıyor. Benimle iyi geçinmezseniz ‘Bir gün başınıza çok büyük bir bela getireceğim’ diyor.