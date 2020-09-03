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İstanbul'da metrobüs yangını! Ekipler bölgede...

03 Eylül 2020 Perşembe - 14:06 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 14:08

İstanbul Avcılar Saadetdere Metrobüs Durağı'nda metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Araçtaki yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.


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