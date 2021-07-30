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İstanbul'da metro sefer saatleri değişti!

30 Temmuz 2021 Cuma - 13:03 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 13:03

İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri metro sefer saatleri gece 02.00'ye kadar uzatıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Metro İstanbul sefer saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
 
"Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek."
 

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