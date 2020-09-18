İstanbul'da mesai saatleri değişti! 4 farklı mesai saati...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dün yaptığımız il pandemi kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için; sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatlerine ve esnek çalışmaya geçmesinde büyük fayda olacağı şekilde görüş birliğine varılmıştır.

Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde pik saatlerde hemşehrilerimizi duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında salgın riskinden korumak.

Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak iş dünyamız, ticaret odamız, sanayi odamız, ticaret borsası, deniz ticaret odası, TÜSİAD, TİM, Hak İş, Türk-İş, DİSK ve TİSK başta olmak üzere OSB yönetimleri, küçük sanayi sitelerinin yönetimleri sivil kuruluşlarımızla 3 haftadır toplantılar yaptık.

Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında, görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler kademeli mesaiye geçişin çok net olduğunu ifade etmişlerdir. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. İş dünyamızın temsilcilerine gösterdikleri anlayış ve işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum.

Bu çalışmaların tamamlandığında iş dünyamızın bütün temsilcileriyle aynı zamanda büyükşehirle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. Çoğu gitti, azı kaldı. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.