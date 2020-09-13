İstanbul'da mesai saatleri değişecek mi? Özel sektörde mesai saatleri ne olacak?

İstanbul Valiliği, mesai saatleri düzenlemesiyle ilgili çalışma başlattı. Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre; valiliğin bu düzenlemesi bu kez özel sektörü de kapsayacak. Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla artması yeni kısıtlamaları beraberinde getirdi. İstanbul’da toplu taşımada sosyal mesafenin korunmasının tek yolunun mesai saatleri düzenlemesi oldu. Mesai saatleri yeniden düzenlenecek ve çeşitli zaman dilimlerine bölünecek. İstanbul Valiliği bunun için bir çalışma yapıyor. Yeni mesai saatleri düzenlemesi özel sektörü de kapsayacak.

İSTANBUL’DA MESAİ SAATİ DÜZENLEMESİ!

İstanbul Valiliği düğünler, konserler gibi organizasyonlar için yeni yasaklamalar yayınladı. Geçtiğimiz günlerde de toplu taşımanın hınca hınç olmaması, sosyal mesafenin korunması için bazı ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliği de mesai saatlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi için bir çalışmalara başladı. İstanbul'daki uygulama Ankara'dakinden farklı olacak. Sadece kamu kurumlarını değil, özel sektörü de kapsayacak şekilde bir çalışma yürütülüyor. Valilik, sanayi ve ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla toplantılar yapıyor. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de perşembe günü bir toplantı yapıldı.

İstanbul'da mesai saati sabah çok erken saatlerde başlayabilir. Değişikliğinin pazartesi günü şekillenmesi bekleniyor.