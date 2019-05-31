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İstanbul'da, LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma

AA |  31 Mayıs 2019 Cuma - 15:19 | Son Güncelleme : 31 05 2019 - 15:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.


 Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı  oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara,  toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri  tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.
 
Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda  görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet  vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli  personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.
 
Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir  Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik  tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek  öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.
 
  
 

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