İstanbul'da kuyumcuda soyguncu dehşeti! Boğazından ve karnından bıçakladı
DHA | 25 Aralık 2020 Cuma - 11:23 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 11:23
İstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi.
İstanbul Kağıthane
Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı.
Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık
ve polis sevk edildi.
Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.