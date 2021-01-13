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İstanbul'da kritik gelişme! Sağlık Bakanlığı resmen duyurdu...

13 Ocak 2021 Çarşamba - 13:16 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 13:16

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında yeni tedbirlerin açıklandığı Kasım ayı sonunda adeta kırmızı alarm veren İstanbul’da kritik gelişme resmen açıklandı. Bakanlığın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yayınlanan koronavirüs risk haritasında sahil, işlek caddeler, siteler bölgesi ve yeşil alanlar dahil olmak üzere tüm bölgelerde yeni bir durum söz konusu. İşte 2 aya yakın zamandır devam eden kısıtlamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve HES uygulaması ile Bakanlığın açıkladığı kritik koronavirüs risk haritası ve İstanbul’daki değişim...


Sağlık Bakanlığı'ndan risk haritasına ilişkin açıklama yapıldı. HES üzerinden yayınlanan haritada birçok ilçe, mahalle ve caddede koronavirüsün öncesi ve sonrasındaki değişim şoke etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilim Kurulu önerisi sonrasında topladığı kabine toplantısında Kasım ayı sonunda açıkladığı yeni tip koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam edilirken Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden açıklanan İstanbul koronavirüs risk haritasında kritik bilgiler yer aldı.
 
NEREDEYSE TAMAMEN YOK OLDU
 
Haliç'in iki kıyısı olarak değerlendirilen Eminönü ve Karaköy'de daha önceki risk haritalarına oranla kırmızı bölgelerin neredeyse tamamen yok olduğu görüldü. Bölgede bulunan tüm cadde ve sokaklar, koronavirüs pandemi hastanalerin olduğu noktalarda bile inanılmaz bir değişim ve dönüşüm gösterdi. Tedbirlerin getirdiği son nokta SABAH.com.tr'nin HES uygulamasından yaptığı takiple ortaya çıktı.
 
 
EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ
 
Eminönü, Karaköy sahil, Galata Kulesi, Pera Müzesi, Taksim Meydanı, Rahmi Koç Müzesi ve bölgelerinde koronavirüs risk haritası en düşük seviyeye geriledi. Ayrıca Gümüşsuyu Caddesi'nden Dolmabahçe'ye inilen bölgede de yine koronavirüs risk haritasında alınan tedbirlerin faydalı olduğu görüldü. Güncel tablodan edinilen sinyaller vatandaşların yüreğine su serpti. İşte eski ve yeni hali ile İstanbul'un 50 günlük değişimi;
 

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