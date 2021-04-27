Gazetevatan.com » Gündem » İstanbul'da kritik 6 saat! e-Devlet'te yerler belirlendi, 7.5'lik deprem hazırlığı
İstanbul'da kritik 6 saat! e-Devlet'te yerler belirlendi, 7.5'lik deprem hazırlığı
İstanbul'da olası büyük deprem için hazırlıklar başladı. 7,5 büyüklüğündeki bir depreme göre plan yapıldı. Plana göre; depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Hava, kara ve demir yolunun da kullanılması planlanıyor. Öte yandan planın ana çözüm ortağı olan İl Jandarma Komutanlığı, gönüllüler, belediye ve kaymakamlık yetkilileri ile diğer paydaş kurumlarla sık sık tatbikatlar yapıyor. İşte haberin ayrıntıları...
İstanbul için hazırlanan Deprem Eylem Planı çerçevesinde tatbikatlar düzenleniyor. Tüm senaryo gerçek gibi planlandı. Amaç, görevli personeli en iyi şekilde afete hazırlamak. Planın ana çözüm ortağı olan İl Jandarma Komutanlığı, gönüllüler, belediye ve kaymakamlık yetkilileri ile diğer paydaş kurumlarla sık sık tatbikatlar yapıyor.