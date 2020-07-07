Gazetevatan.com » Gündem » İstanbul'da korkutan tablo! İşte en riskli 9 ilçe...
İstanbul'da korkutan tablo! İşte en riskli 9 ilçe...
Son dakika haberine göre, İstanbul’da gece yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre, Avcılar’da 34 bin 935 haneye acil barınma gerekecek. Fatih’teki binaların yüzde 72’si hasar görecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan “İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı”nda yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.