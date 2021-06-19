İstanbul'da korkutan deprem!
19 Haziran 2021 Cumartesi - 15:10 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 15:21
Son dakika bilgilerine göre; İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün İstanbul'un Kartal ilçesi olduğunu ve 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD
, depremin merkez üssünün İstanbul
'un Kartal ilçesi olduğunu ve 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa
ve Anadolu
yakasındaki birçok ilçede hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 15.07'de, İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana geldi.