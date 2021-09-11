İstanbul'da Koreli dehşeti! İstismar, dayak, büyücülük

İstanbul’da birlikte yaşadığı Güney Kore li kadına cinsel saldırıda bulunup darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki Whosuck Lee, mahkemedeki savunmasında, “Şamanlık bana ağır geldi. Tecavüz iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur” dedi.

Haziran ayında Ümraniye’de internet üzerinden kiralanan bir evden gürültü geldiği ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları baskında Güney Koreli Whosuck Lee ve Kim Yoonje’ı gözaltına almıştı.

46 YIL HAPİS İSTENİYOR

Darp edildiği belirlenen 22 yaşındaki Kim Yoonje hastaneye kaldırılırken ilk ifadesinde cinsel saldırıya uğradığını, zorla alıkonulduğunu, aç bırakıldığını ve cinsel içerikli görüntülerinin porno sitelere verilmesi şantajı yapıldığını iddia etmişti.

7 suçtan 46 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu 44 yaşındaki Whosuck Lee ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Lee, “Kore’de yaşadığım kötü olaylar nedeniyle şaman olduğumu anladım. Mağdure ile bir şaman aracılığıyla tanıştım. Kendisi mağdureyi taşıyamadığı için bana devretti. Şamanlık bana ağır geldi. Kore’de kalsaydım şamanlık yapmak zorundaydım. Ülkeyi terk ettim ve değişik ülkelerde yaşamaya başladım. Asla O’na eziyet etmedim, aç bırakmadım, vücudunu yakmadım ve idrarımı içirmedim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Saygın bir yazarım ve eserlerimi çaldığı için onu darp ettim” dedi.

Güney Kore’den yazılı savunma gönderen Kim Yoon Jee ise, “Yerel bir şaman olduğunu ve benim de para kazanacağımı iddia etmişti. Beraber Türkiye’ye geldik. Hayalet tarafından ele geçirildiğini çıplak şekilde pencere önünde durmamı söyledi. Çeşitli saldırılar, tehditler, kişisel bilgi sızıntısı, zorla cinsel video çekimi, hapsetme, para gaspı gibi korkunç şeyler yaptı. Kore’ye dönmesinden korkuyorum.” dedi.

‘TUTUKSUZ YARGILANMALI’