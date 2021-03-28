İstanbul’da konteyner gemisi iskeleye çarptı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Liberya bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisinin 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı’da yanaşma manevrası sırasında Marport’a ait iskeleye çarptığını açıkladı.

Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluştuğu açıklanırken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmediği aktarıldı.

Geminin şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunduğunu, incelemelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Denizcilik Genel Müdürlüğü, “İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir” açıklamasında bulundu.