28 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.382 -0.88 EURO 9,5320 1.89
USD 8,0970 1.99 ALTIN 450,550 2.29
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul’da konteyner gemisi iskeleye çarptı

AA |  28 Mart 2021 Pazar - 19:29 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 19:29

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Liberya bayraklı konteyner gemisinin Ambarlı'daki Marport iskelesine çarptığını, kazada ağır hasar oluştuğunu, can kaybı ve yaralanma olmadığını duyurdu.


Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Liberya bayraklı MSC TINA isimli 398,5 metre boyundaki konteyner gemisinin 27 Mart 2021 tarihinde Ambarlı’da yanaşma manevrası sırasında Marport’a ait iskeleye çarptığını açıkladı.
 
Kazada, iskelede ve gemide ağır hasar oluştuğu açıklanırken, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği meydana gelmediği aktarıldı.
 
Geminin şu anda Ambarlı demir mevkiinde bulunduğunu, incelemelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Denizcilik Genel Müdürlüğü, “İnceleme sonucuna göre gemi ile ilgili yapılacak işleme karar verilecektir” açıklamasında bulundu.
 

ETİKETLER

Denizcilik Ambarlı Marport iskelesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.