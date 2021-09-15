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İstanbul'da klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA/DHA |  15 Eylül 2021 Çarşamba - 23:14 | Son Güncelleme : 15 09 2021 - 23:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenler Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzundaki klor gazı sızıntısından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, yüzme havuzunu temizlenmesi için kullanılan  klorlama sisteminde teknik arıza meydana geldi.
 
Oluşan sızıntıdan dolayı aralarında spor kompleksi sorumlusunun da  bulunduğu toplam 5 kişinin fenalaşması nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye  ekipleri sevk edildi.
 
Gazdan etkilenen vatandaşlar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura  Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşların hayati  tehlikesi bulunmadığı bildirildi.
 
Spor kompleksinin çalışmaları durdurulurken arızanın giderilmesi için  çalışma başlatıldı.
 

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İstanbul Esenler Spor Kompleksi yüzme havuzu
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