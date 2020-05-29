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İstanbul'da kısıtlama öncesi yoğun trafik! Yüzde 50'yi aştı

DHA |  29 Mayıs 2020 Cuma - 18:26 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 18:28

İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.


İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu iki gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü yoğunluğu Cuma günü yoğunluğuna eklenince İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 50'yi aştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çağlayan katılımında da yoğun trafik oluştu.  Öte yandan E-5 trafiğinde araçlar arasında çiçek ve su satan seyyar satıcılar uzun bir aranın ardından tekrar görüldü.
 

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