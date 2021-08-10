Gazetevatan.com » Gündem » İstanbul'da kaybolan 3 kız hakkında flaş gelişme!
İstanbul'da kaybolan 3 kız hakkında flaş gelişme!
İstanbul'da Arnavutköy'de kayıplara karışan 3 kız çocuğu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ailelerin ve tüm Türkiye’nin merak içinde haber beklediği kızlara ulaşıldı. Kayıp çocuklar arasında bulunan 11 yaşındaki Nazar Memiş, başlarından geçenleri anlattı. Kore'ye gidecekleri yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Memiş, 'kayıp 3 kız' anonsunu duyunca arandıklarını anladıklarını söyledi.
İstanbul'da Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde 3 kız çocuğu sırra kadem bastı. Yavrularının hayatlarından endişe eden aileler ise polisi aradı. Kayıp başvurusu yaptı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 11 yaşındaki Nazar Memiş ile Eslem Yüksel (15) ve Efsa Yüksel (13) kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.