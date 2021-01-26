İstanbul’da kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Gün ve saat verildi

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerini CNN Türk canlı yayınında Bünyamin Sürmeli aktardı. ‘İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?’ sorularına yanıt veren Sürmeli ‘Yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul’un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası’nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri bu alanda beyaz örtü yapabilecek. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz’ dedi.

Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerini CNN Türk canlı yayınında Bünyamin Sürmeli aktardı. ‘İstanbul’da kar yağışı olacak mı? Kar yağışı ne kadar sürecek?’ sorularına yanıt veren Sürmeli ‘Yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul ’un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası’nda da; Başakşehir , Arnavutköy, Esenyurt çevreleri bu alanda beyaz örtü yapabilecek. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz’ dedi.

Bünyamin Sürmeli CNN Türk canlı yayınında son dakika hava tahminleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

İstanbul’da yarın akşam gece saatleri gibi kar yağışı geliyor. Gece çarşambadan perşembeye geçişte daha doğrusu yarın öğleden sonra akşam saatlerinde İstanbul sınırları içerisine kar yağışı giriyor. Arkasından yavaş yavaş genişleyerek saatler geceye geldiğinde biraz daha kar baskın haline gelecek ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar molalarla bu kar yağışı devam edecek.

Kar yağışına gelmeden önce adım adımda gitmek gerekirse; Fırtına var, sel riski var, sağanaklar var. Sonra bu sefer rüzgarın kuzeye dönüp oradan fırtına olarak esmesi var. Onun üzerine de yağışın kara dönmesi onun üzerine de ömrünü tamamlaması olarak karşımıza çıkacak.

Bugün lodos var. Bugünkü lodosun dünkünden farkı ise şu bugün kuvvetli bir basınç düşüşü ile beraber bugünkü lodosa karşı biraz daha dikkatli ve tedbirli olunmalı. Çanakkale çevreleri, Marmara çevreleri ve İstanbul’da bu lodostan etkilenecek.

Denizli, Muğla, Aydın, Lodosun kuzeye döndüğünde getireceği yağışlar ise bu gece sabaha karşı Ege’de Marmara’da İzmir Manisa , Afyon ve Burdur dolayları, Bursa Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde sel riskine karşı uyarıyoruz.

İkincisi bu yağışlar Marmara’nın kuzeyine doğru genişliyor. İstanbul’da da bu gece ve öğlene kadar aralıkta sel riskine karşı ‘dikkat’ diyoruz. Ağır kuvvetli bir sağanak olacak. Özellikle Ege’deki yağışlarda Marmara Denizi üzerindeki yağışlarda sel riski biraz daha yüksek ve süper hücre oluşumunu destekleyen havadaki kuvvetli karışımlar da yağışların şiddetini bir tık daha yukarıya taşıyacak.

Arkasından da zaten yağışın bu kadar kuvvetli olması bir soğuk hava kütlesini Batı bölgelerinin üzerinden geçip ortaya bölgeye doğru ilerletecek ve soğuk havayı getirecek Bu gece de Trakya ’da yağışlar kara dönecek ve Perşembe öğleden sonra da ömrünü tamamlamış olacak.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NASIL OLACAK?

İstanbul burada ne olacak? İstanbul bu gece ve yarın öğlene kadar ağır sağanak yağışları alacak. Öğleden sonra akşam saatlerine doğru İstanbul’un sınırları içerisine kar girmeye başlıyor. Arkasından akşam gece şehir geneline yayılacak. Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası’nda da ; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri bu alanda beyaz örtü yapabilecek. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz. Şu anda bir deniz etkisi desteği yok gibi görünüyor. Kar yağışının uzama ihtimalini Perşembe günü yine açıklamış oluruz.

EDİRNE VE KIRKALERELİ ÇEVRELERİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan "turuncu" uyarıda, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ 'ın iç kesimlerinde görülecek kar yağışının yoğun (20-40 cm) gerçekleşmesi bekleniyor.

Vatandaşların, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.