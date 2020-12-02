İstanbul’da kar yağışı bekleniyor mu? Kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da kar yağışı var mı, kar ne zaman yağacak? sorusu havaların soğumasıyla araştırılan konular arasına girdi. Aralık ayına girilip, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar aramaları da arttı. Balkanlardan giriş yapan soğuk ve yağışlı hava Trakya'da etkisini göstermeye başlayınca, Meteoroloji hava durumuna ilişkin uyarılar geldi.

Kar ne zaman yağacak? Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından, İstanbul’da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Soğuk hava Balkanlardan giriş yaptı. Meteoroloji yaptığı değerlendirmelerde bazı bölgeler için kar yağışı, buzlanma ve don uyarısında bulundu. İstanbul’da kar yağışı var mı?

MARMARA BÖLGESİNDE SICAKLIKLAR AZALACAK

Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Kar yağışına yönelik ise bir değerlendirmede bulunulmadı.

DON OLAYI İLE BİRLİKTE YER YER PUS VE SİS HADİSESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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