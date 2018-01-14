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Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı

14 Ocak 2018 Pazar - 15:26 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 15:57

Meteorolojinin İstanbul için kar uyarısının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.


 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Üsküdar Çamlıca’da öğle saatlerinde yağan yağmurla birlikte zaman zaman karın da yağdığı görüldü.

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