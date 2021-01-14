İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarı üstüne uyarı geldi

Uzun süredir İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Günler öncesinden uyarılar yapıldı. İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oluyor. AKOM'dan kar yağışı sonrası önemli bir açıklama geldi.

İstanbul'da birkaç gündür devam yağışlı hava, bazı bölgelerde sulu kar şeklinde devam ediyor.

Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de de hafif şiddette yağmur etkili oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekiplerinin de olası kar yağışına karşı ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldığı görüldü.

AKOM: Yarın kar yağışı bekleniyor