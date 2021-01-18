İstanbul'da kar yağışı ile ilgili yeni uyarı! Boğaz hattı kapanıyor...

İSTANBUL'DA SON DURUM

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Don ve buzlanmanın da etkisiyle ana arterlerde araç trafiğinde yoğunluk oluştu. İşe gitmek isteyenler uzun süre trafikte kaldı. Peki iş çıkışı trafik ve yağış ne durumda olacak?

İstanbul'da erken saatlerde başlayan kar yağışı tüm şehri etkisi altına aldı. Trafik yoğunluğu yüzde 85'lere kadar çıkarken, işlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin dört bir yanından da durum aynı...

Kar uzun zaman sonra etkisini birçok ilde gösterdi. Hava sıcaklıkları eksi derecede ölçüldü. Ülke genelinde bugün yağmur ve karın etkili olması beklenirken, Bitlis , Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar öngörülüyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul hasret kaldığı kar yağışına yıllar sonra ulaştı. Aslında son bir kaç yılın açık ara en fazla yağışlarının kayda geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki son durum ne? Kar yağışı daha ne kadar devam edecek? Soruların yanıtını CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli aktardı;

BUZLANMAYA DİKKAT! 2 SANTİM BİLE OLSA...

"Trafikteki çilesi olmasa gerçekten 2 yıldan sonra hele yurdun birçok noktası Ege filan daha da uzun zamandan beri ilk defa böyle bir kar görüyoruz. Aslında uzun süreden beri görmediğimiz için bizim böyle çok yoğun bir kar gibi görünüyor. Aslında şuan bakacak olursak şehrin ortalamasında en fazla 12-13-14 cm. bir kar var. İyi almış yerlerinde 20-25 cm'i buluyor. Kıyı kesimlerde de 2 cm. civarında filan. Ortalama okulları tatil ettirebilecek kadar çünkü bizim referansımız oydu geçen cuma. Konuşurken pazar günkü yağışlar online eğitim değil aslında okullara gidiliyor olsaydı, pandemi sürecinde olmasaydık okulları tatil ettirebilecek kadar. Yani gözde canlanması için.

Tam da o kadarlık bir kar oldu aslında. Şimdi öğleden sonrasına kadar 13.00-14.00 sularına kadar da bu deniz etkisiyle kar yağışı ara ara tipiler şeklinde gelip gidecek. Mesela biraz önce burada iyi bir tipi vardı. Mavilikleri görebilirsin. İşte bu deniz etkisini anlatıyor. Hani eskiler derlerdi ya 'kar topluyor' diye, işte aslında onun bir benzeri. Karadeniz üzerinde su buharı yükseliyor, yukarıya doğru. Oradan kuzeydeki rüzgarla birlikte şehrin üzerine akmaya başlıyor. Şehrin üzerinden geçerken o parsel kar bırakıyor, gittiğinde tekrar açmış oluyor. Arkasından bir tane daha geliyor. O nedenle hava bir açıyor, bir kar indiriyor. İşte bu sabahtan beri devam ediyor. Hava da soğuk. Her gelen yağış üstüne bir miktar daha ekliyor. Bu 14.00-15.00 sularına kadar devam edecek. Ondan sonra yavaş yavaş o parseller gelmemeye başlayacak. Ve bu sistemi sonlandırmış olacak gelen buharlaşmanın kesinleşmesi.

Ama yarına İstanbul'da Anadolu yakasında yine kar yağışları görebileceğiz. Tamamen bitmiyor. Çarşamba bitmiş olacak. Bu arada bu gelen kar yağışının etkinliği bittikten sonra geriye ne kalacak? Soğuk kalacak. Asıl buraya dikkat çekiyoruz. Bu gece sabaha karşı İstanbul -8, -9 dereceleri ölçecek. Zaten şuanda biz 0 dereceyi yakalayamadık hala. Şu anda bile -1 derece İstanbul. Sabah daha da altındaydı. 'Şu kadarcık kar var, bana bir şey olmaz' demeyin çünkü o kadarcık kar bile 0'ın altında buza dönebiliyor. Her yer buz gibi cam gibi. Dolayısıyla yola çıkacaklar ekstra düşünsün. Kış lastiği olmayanlar zaten hiç çıkmasınlar diyoruz. Bu İstanbul'un durumu. Muhtemelen Perşembeye kadar bir kere bu soğuk sürüyor. Gece dondurucu soğuk, gündüz 1-2 derece. Ardından Perşembe bir 5 dereceyi aşmaya başlayacak. Cuma-Cumartesi 10-12 derecelere yükseliyoruz. Bu sistem Batı bölgeleri için sonlanmış oluyor. Başkent'te ise sıcaklık bu gece -13, -14 dereceye kadar düşecek. Yağış bittikten sonra soğuk hava etkisini göstermeye devam edecek. Ocak ayının sonuna kadar sıcaklıklarda keskin düşüş görünmüyor. Ancak şubat ayı başında bir soğuk hava dalgası gelebilir.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİ

Deniz etkili yağışlar yer yer yoğun bir şekilde etkili oluyor. 3 günde yağması gereken kar İstanbul'a 1 saatte yağdı ve şehri vurup geçti. Akşam saatlerinde de yer yer kar yağışı beklenirken, trafik yoğunluğunun da yine yüzde 80'lere dayanması öngörülüyor.

METEOROLOJİ DUYURDU

Yalova, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli Bilecik , Kütahya, Antalya Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı gerçekleşeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu 'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (saatte 40-90 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKOM'DAN KAR UYARISI

AKOM'dan İstanbullular için bir uyarı yayınlandı. Gelen son dakika haberine göre; AKOM kuvvetli kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Açıklamada, "İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren mola veren kar yağışı sabah erken saatlerinden (05:30) itibaren kuzey bölgelerimizde tekrar etkili olmaya başlamıştır.

İlerleyen saatlerde yağışın il genelinde yayılarak yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyorAn itibarı ile -1 ila -9 derece arasında seyreden dondurucu soğuklar ve sabah trafiği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor." ifadeleri kullanıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kısıtlamanın kalkmasıyla sabah saatlerinde özel araçları ve toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Haliç Köprüsü ile 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

Mahalle aralarında ve caddelerde de kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bazıları da yol kenarına çekerek yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulamasında kent trafiği yoğunluğu zaman zaman yüzde 85'e kadar çıkarken, 09.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.