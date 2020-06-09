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İstanbul'da vahşet! Ormanlık alanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

DHA |  09 Haziran 2020 Salı - 12:00 | Son Güncelleme : 09 06 2020 - 12:14

İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.


İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu.
 
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
 

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