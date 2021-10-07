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İstanbul'da kağıt toplayıcılarına operasyon: 109 kişi yakalandı

07 Ekim 2021 Perşembe - 1:10 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 1:10

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 68 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen kağıt toplayıcıları gözaltına alındı, 16 atık deposu da yıkıldı.


Kaçak yollarla Türkiye'ye girdiler, kayıt dışı çalışıp haksız kazanç sağladılar..
 
İstanbul'da ruhsatsız atık toplayanlara operasyon düzenlendi.
 
Polis ve belediye ekipleri Ataşehir ve Üsküdar'da operasyon için 68 ayrı nokta belirledi. Bu adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
 
Ekipler, toplanan kağıtların saklandığı alanları iş makineleri yardımıyla aradı.
 
16 depo yıkıldı
 
Çok sayıda çekçek aracına el konuldu. Aramalarda ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek de ele geçirildi.
 
16 depo belediye ekipleri tarafından yıkıldı, 46 atık deposu da tahliye edildi.
 
Yakalanan 109 kişi sınır dışı edilecek
 
Yakalanan yabancı uyruklu 109 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (TRT Haber)

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İstanbul toplayıcı eş zamanlı baskın
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