04 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.405 0.25 EURO 10,3100 0.40
USD 8,8620 0.07 ALTIN 499,090 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

İstanbul'da kağıt toplayıcılarına baskın! Ortalık karıştı

Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA) |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 14:08 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 14:08

İstanbul Ümraniye'de kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi. Baskın sırasında kağıt toplayıcıları kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu.


İstanbul Ümraniye'de İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından kağıt toplayıcılarına yönelik polis ve zabıta ekipleri baskın düzenledi.
 
Baskın sırasında kağıt toplayıcıları kağıtların bulunduğu barakaları ateşe verirken polisi taş yağmuruna tuttu. Olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri gruba müdahalede bulundu.
 
4b5ce4fc17d93f1dfbead90dae8291d5.jpg (600×450)
 
Biber gazı ile de müdahale edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş etti. Gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor. 
 
f28362f54d2da761fdde5896a5c18f97.jpg (600×450)
 
acbf09c2ef0c4f781b71515824ea4647.jpg (600×337)
 
536a493077492cb43157ccdb2b843583.jpg (600×603)
 
bf15be454b493d939b312eeebc8d1e8f.jpg (600×338)
 
87d7bca25f878161c25dc837fca51a14.jpg (600×450)
 
82a39a6be26f9b1ec34c2186c643c969.jpg (600×450)

ETİKETLER

kağıt toplayıcıları İstanbul Ümraniye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.