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İstanbul'da kaçak ürün satanlara yönelik operasyon!

AA |  12 Haziran 2020 Cuma - 7:05 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 7:05

İstanbul'da, yasa dışı yollarla yurda soktukları lüks çanta, ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taşları piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğrattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.


İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çin'in Guangzhou kentinde  üretilen ve ortalama 1500 dolardan satılan lüks markalara ait çanta, ayakkabı ve  tekstil ürünü ile değerli taşları kaçak yolarla yurda sokan 4'ü gümrük muayene  memuru 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi  ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede 22 adrese eş zamanlı operasyon  başlattı.
 
 Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve  adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.
 
4 aylık çalışmada 2 milyon 500 bin liralık ürün ele geçirildi
 
Kaçakçılık polisi, 4 ay önce başlattığı soruşturma kapsamında bu  zamana kadar düzenlediği 7 farklı ara operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.  Bu operasyonlarda, ele geçirilen 2 milyon 500 bin lira değerindeki çanta,  ayakkabı ve tekstil ürünü ile değerli taştan devletin 500 bin liralık vergi kaybı  olduğu bildirildi.
 
Ayrıca, gümrük muayene memurlarına rüşvet vererek yurda kaçak şekilde  soktukları ürünleri Kapalı Çarşı'daki dükkanlarında piyasaya süren ve devleti çok  daha fazla vergi kaybına uğrattıkları değerlendirilen şüphelilerin şahsi ve iş  yeri hesaplarına yönelik de geriye dönük inceleme başlatıldı.
 
  
 
    

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