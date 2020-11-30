İstanbul'da izinsiz ayine polis baskını!

İstanbul Esenyurt’ta bir düğün salonu içerisinde sosyal mesafesiz ve maskesiz ve izinsiz şekilde ayin yapan Afrikalıların ayinine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında polise mukavemette gösteren 20 kişiye 900’er lira para cezası yazıldı.

Yeni tip koronavirüs salgınını önleme amacıyla sık sık hatırlatılan sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları Esenyurt ’ta Afrikalıların izinsiz Pazar ayininde hiçe sayıldı.

Durumu ihbar alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, düğün salonuna baskın düzenledi.

İçeride çoğu maskesiz onlarca kişinin olduğunu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığını gören polis cezai işlem yapmak üzere tutanak hazırlamak istedi. Polisin ceza yazmasını engellemek isteyen şahıslar mukavemet gösterip zor kullandı.

Ekipler, maskesiz şekilde kuralları hiçe saydığı görülen 20 kişiye 900’er liradan toplam 18 bin lira para cezası uyguladı.

“Miss Uganda yarışması düzenlemişlerdi”

Geçtiğimiz günlerde yine Afrikalı bir grup bir gece kulübünde Miss Uganda yarışması düzenlemiş polis tarafından yine ceza yazılmıştı.