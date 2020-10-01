İstanbul'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ölü bulundu

İstanbul Avcılar'da sabah iş yerini açmaya gelenler korkuluklara bağlı zincirle asılmış halde kişiyi görünce polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ölen kişinin yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğu belirlendi.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.