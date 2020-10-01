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İstanbul'da iş yerinin önünde zincirle asılı halde ölü bulundu

DHA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 10:44 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 10:44

İstanbul Avcılar'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu.


İstanbul Avcılar'da sabah iş yerini açmaya gelenler korkuluklara bağlı zincirle asılmış halde kişiyi görünce polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ölen kişinin yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğu belirlendi.
 
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi Gülistan Sokaktaki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.
 
Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi. İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi. Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

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İstanbul Avcılar ölü
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