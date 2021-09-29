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İstanbul'da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu

İdris TİFTİKCİ- Alper KORKMAZ- Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL (DHA) |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 17:36 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 17:36

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Birçok noktada araçlar adım adım ilerleyebiliyorken İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.


İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Mahmutbey gişelerinde yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan biri de D-100 Cevizlibağ oldu.
 
D-100 Cevizlibağ'da bir sürücü trafiğe takılmamak için D-100 de ters istikamette giderek yan yola girdi. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.
 
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İstanbul trafik trafik yoğunluğu
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