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İstanbul'da İETT otobüsünde yangın!

DHA |  09 Eylül 2020 Çarşamba - 17:38 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 17:45

İstanbul Bostancı'da İETT otobüsünde yangın çıktı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.


İstanbul Bostancı'da seyir halindeki İETT otobüsünden, bir anda alevler yükselmeye başladı.
 
Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. 
 

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İstanbul Bostancı otobüs
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